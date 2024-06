Processo tem vagas para Salvador e interior; salários até R$ 10,7 mil | A TARDE

O Senar Bahia – escola voltada para profissionalização rural – prorrogou as inscrições do processo seletivo. Os interessados têm até as 23 horas e 59 minutos do dia 9 de junho para garantirem participação.

As vagas são declaradas e para cadastro reserva, com oportunidades para pedagogos, secretário escolar, analista administrativo, analista de sistemas, analista de TI, psicólogo educacional, supervisor técnico de educação, supervisor pedagógico, supervisor de dados, coordenador administrativo, coordenador de assistência técnica e gerencial, coordenador técnico, coordenador de laboratório químico e coordenador de TI.

Os salários variam de R$ 6.383 a R$ 10.786 a depender da função. As vagas são para Salvador e nove cidades do interior (Feira de Santana, Juazeiro, Irecê, Miguel Calmon, Luís Eduardo Magalhães, Itamaraju, Senhor do Bonfim, Gandu e Itapetinga).

As informações sobre o processo seletivo você encontra no edital publicado no site da empresa responsável pela realização do processo: www.concepcaoconsultoria.com.br. As inscrições são gratuitas e a seleção será realizada on-line, exceto na terceira etapa, de prova prática, específica para algumas funções.

