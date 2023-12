Procurado por esfaquear mulher e taxista é estrangeiro preso em março | A TARDE

O homem procurado sob a suspeita de ter esfaqueado uma mulher e um taxista, na manhã deste domingo, 10, nos bairros da Graça e Barra, em Salvador, seria o mesmo estrangeiro preso em março deste ano, após agredir uma profissional do sexo e tentar tomar armas dos polícias militares que foram atender a ocorrência. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE por um colega de uma das vítimas.

O suspeito, identificado como o norte-americado Zachary Modi Mikaya, foi preso no dia o dia 28 de março de 2023. Ele teria contratado a profissional do sexo para um programa no valor de R$ 1 mil. Depois do ato sexual, ele expulsou a mulher do local e se recusou a realizar o pagamento. A profissional chamou a polícia e denunciou a violência sexual mediante fraude.

Durante a ação da Polícia Militar, o suspeito tentou tomar a arma dos policiais, se masturbou na frente deles e foi preso. O caso aconteceu no bairro do Rio Vermelho. No entanto, após audiência de custódia no dia 30 daquele mês, ele foi solto.

Quem é o norte-americano

Zachary Modi Mikaya é natural do estado da Pensilvânia e está em Salvador há mais de um ano, trabalhando em home-office. O seu visto vencia em 4 de abril, no entanto, não há informações sobre se houve renovação. Ele é engenheiro de software do Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos.

Até o momento, o suspeito ainda não foi localizado.