Estrangeiro é procurado por esfaquear mulher e taxista em Salvador | A TARDE

Um taxista e uma mulher foram esfaqueados por um estrangeiro, na manhã deste domingo, 10, em momentos diferentes, em Salvador. Os casos teriam acontecido nos bairros da Graça e da Barra.

Leia mais:

>> Corpo em estado de decomposição é encontrado em Lauro de Freitas

>> Turista tem corrente de ouro roubada em assalto no Farol da Barra

Segundo informações da Polícia Militar, o primeiro caso foi registrado no bairro da Barra, quando guarnições da 11ª Companhia Independente da PM foram acionados para apoiar profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no atendimento de uma ocorrência de uma mulher que teria sido atingida por golpes de faca na Rua Afonso Celso. Aos policiais, a vítima revelou que o companheiro teria desferido os golpes que a atingiram.

Ainda conforme a PM, logo em seguida, outra guarnição da unidade foi chamada em razão de um taxista ferido por golpe de faca na Av. Princesa Leopoldina, na Graça. Ao chegarem, os PMs encontraram o homem ferido, que relatou ter sido golpeado por um suspeito com as mesmas características do autor do crime ocorrido na Barra.

Até o momento, não há registro da localização nem o país de origem do suspeito.