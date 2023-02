Profissionais de enfermagem protestam em Salvador

Os sindicatos e trabalhadores do setor de enfermagem fazem uma manifestação seguida por paralisação de 12 horas nesta terça-feira, 14, na região do Iguatemi, em Salvador. Com cartazes em mãos, o grupo protesta para o avanço do piso da categoria.

O movimento envolve todos os profissionais da categoria, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Em vídeo envida por leitor do A TARDE, é possível notar a aglomeração de pessoas no sentido de um dos principais shoppings da capital baiana.

null Reprodução / Redes sociais

“Estamos cobrando a concretização do pagamento do Piso Salarial conforme a Lei aprovada nas duas casas legislativas e sancionada pelo presidente. E já existem algumas emendas sobre o tema que estão com o Ministério da Saúde. Caso não ocorra avanço na pauta, vamos ter a manifestação e uma paralisação de 12 horas”, disse a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia (SEEB), Alessandra Gadelha, em declaração ao Portal A TARDE.

A lei do piso salarial da enfermagem (PL2564/20) foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 4 de setembro de 2022, com a justificativa da falta de recurso das redes públicas e privadas para pagarem o reajuste.

Para a paralisação, o esquema decidido pela categoria foi de 100% dos profissionais nas unidades de atenção primária e ambulatórios. Nas unidades de internação e procedimentos eletivos, 30% dos profissionais estão atuando.

Na emergência e unidades críticas, a exemplo da UTI e a hemodinâmica, os profissionais mantiveram 100% das equipes de trabalho.

null Reprodução / Redes sociais