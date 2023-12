Programação de Natal no Centro Histórico é suspensa por causa da chuva | A TARDE

A Prefeitura de Salvador suspendeu a programação do Natal no Centro Histórico e nas demais praças em bairros da capital baiana, na noite desta quarta-feira, 20, por causa da previsão de chuvas na cidade. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) já emitiu um alerta para a instabilidade do tempo e dos riscos de alagamento e de deslizamentos de terra.

Segundo o órgão, a incidência de chuvas será de 90%, ou seja, com chuvas a qualquer hora do dia e ventos fortes. A atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) provocou a ocorrência de chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por raios e trovões, ocasionando alagamentos pontuais.

Sosthenes Macêdo, diretor-geral da Codesal, afirmou que a previsão era de que já chovesse na madrugada de terça para quarta-feira. No entanto, ele explicou que os fortes ventos da noite de terça, 19, que ultrapassaram 48 km/h, "ajudaram a manter o sistema no oceano, o que perdurou até o final da manhã desta quarta, quando houve o deslocamento do VCAM para o continente".

As apresentações desta quarta-feira no Centro Histórico, como o Coral do Mosteiro de São Bento sob regência do Maestro Vinícius Ferraz e o concerto da Orquestra da Guarda Civil Municipal serão remarcadas. Outras atrações, como os túneis de luz e a Casa do Papai Noel devem retornar apenas na quinta-feira, 21.