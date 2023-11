Projeto do túnel que liga Campo da Pólvora à Cidade Baixa é concluído | A TARDE

A prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vai apresentar nesta quinta-feira, 9, um projeto para a implantação de um túnel de pedestres que vai ligar a estação Campo da Pólvora até a Cidade Baixa.



Em conversa com o Portal A TARDE, o titular da Seinfra, Luiz Carlos de Souza, detalhou que o principal objetivo da implantação deste equipamento é poder levar os cerca de 14 mil passageiros de ônibus diários até a Cidade Baixa. O vereador licenciado ressaltou ainda que 75% das secretarias do município estão naquela região, portanto terá uma imapcto positivo do ponto de vista ambiental.

"Vamos levar o metrô até a Cidade Baixa com conforto e segurança. O túnel, que terá esteiras rolantes e 920 metros de extensão, leva o passageiro em até 20 minutos de uma ponta a outra. Terá uma iluminação especial em led e vai ser monitorado por câmeras", disse.

Estrutura

O secretário informou que a ligação será entre o Campo da Pólvora e a rua Guindaste dos Padres, próximo à Ladeira da Montanha, no bairro do Comércio.

Com base nas informações do projeto inicial, a estrutura será construída entre 12 e 50 metros de profundidade. O projeto ainda descreve a construção de uma escada rolante para o fluxo de pessoas da Barroquinha ao Pelourinho. Ainda de forma inicial, o investimento previsto é de R$ 300 milhões.

O projeto ainda descreve que um dos casarões da região do Comércio, na capital baiana, será requalificado e terá espaço para café, lojas e locais de interação.