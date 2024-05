Psirico reúne multidão na Barra no feriado do trabalhador | A TARDE

A banda Psirico levou uma multidão até o Farol da Barra na noite desta quarta-feira, 1°, marcando o fim da mobilização em alusão ao Dia do Trabalhador. Trazendo grandes sucessos do pagodão, não teve quem ficasse parado.

Com a energia de sempre, o vocalista da banda, Márcio Vitor, subiu no trio homenageando as mulheres com seu grande sucesso de 2013 que se tornou um clássico atemporal: "Toda Boa".

"O Psirico é a banda que mais respeita as mulheres. A mulher pode ter o cabelo que quiser, pode usar a roupa que quiser, pode ser o que ela quiser. Eu amo minha cidade e as mulheres da minha cidade", disse o cantor antes de soltar o hit.

Psirico fez um verdadeiro carnaval fora de época, misturando pagode antigo, atual, samba, funk e axé. O cantor fez ainda uma "salada de música", com canções próprias e de outros aristas. No repertório estavam: Popa da Bunda, Te dou Parabéns, Não Vale Mais Chorar Por Ele, Mexe o Balaio, Piripompom e muito mais.

Márcio Vitor lembrou ainda que a banda foi a primeira de pagodão na Bahia, trazendo a percussão e características do samba de roda como elementos.

Dia do Trabalhador

O evento iniciou às 7h com uma série de programação e serviços ao longo do dia. Além de Psirico, a também teve show da banda Adão Negro.