Público aproveita Dia do Trabalhador para se vacinar na Barra | A TARDE

O evento de Dia do Trabalhador, celebrado no bairro da Barra, em Salvador, nesta quarta-feira, 1º de maio, também contou com uma campanha para intensificar a vacinação no público soteropolitano.

Entre os presentes no local, Joelma Badaró foi uma das que garantiu sua imunização contra a gripe. Ela conversou com o Portal A TARDE e falou da importância da ação.

"A minha vacina hoje foi a vacina da gripe, que é muito importante. A gente está vendo aí a dengue e outras doenças vindo, que a gente tem que se imunizar e tem que fazer valer a pena porque, na verdade, vacina no braço é uma maravilha", disse.

Quem também se vacinou foi Edvaldo, que ressaltou a necessidade do trabalhador se cuidar. "Acho que esse ato é importante porque é um dia para o trabalhador olhar para ele mesmo, cuidar da saúde dele mesmo, tentar se prevenir contra a Covid, a gripe... Acho importante, por isso que eu vim tomar a minha vacina hoje".