Evento do Dia do Trabalhador na Barra tem reforço de vacinação | A TARDE

O governo do Estado, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), montou, na manhã desta quarta-feira, 1º, uma estrutura para a vacinação contra a Covid-19 e Influenza em evento realizado no Farol da Barra em comemoração ao Dia do Trabalhador.

Ao Portal A TARDE, a secretária da Sesab, Roberta Santana, detalhou as ações que serão realizadas na festa e reforçou a importância da vacinação em qualquer momento do ano.

“A gente tem acompanhado o cenário nacional, e aqui na Bahia, a sobrecarga do sistema de saúde, por conta do crescimento da síndrome respiratórias aguda, especialmente crianças e é um pedido da população a gente ofertar aqui a Influenza e Covid, que ainda a gente precisa vacinar”. É um importante chamado aqui também aos trabalhadores, agradecer quando estão ali trabalhando, mas também estamos ofertando a possibilidade da vacinação”, ressaltou.

Além disso, Roberta citou que no encontro festivo também haverá entregas de preservativos.

Dengue



A líder da pasta também comentou sobre a situação da dengue no estado e adiantou parte do processo de enfrentamento da doença, que segundo ela iniciou em dezembro de 2023.

“O que a gente tem é um investimento de mais de 21 milhões de reais do Governo do Estado em ações diretas com enfrentamento da dengue, em ação efetiva e intensa, junto aos municípios. Ontem, eu queria registrar aqui, […] nós conseguimos zerar o nosso estoque das 120 mil vacinas de dengue que chegaram com vencimento em 30 de abril”, detalhou.

“A gente está em um trabalho muito intenso, ontem chegaram mais vacinas da dengue, então a gente reforça o chamado. [...] A vacinação não é a solução única para dengue, precisamos falar sobre isso também, o que precisamos fazer é o controle do vetor e intensificar as ações nas nossas casas”, reforçou.

Dia do Trabalhador

As Centrais Sindicais UGT, CUT, CTB, Força Sindical e Nova Central realizam nesta quarta, um evento de celebração do feriado com shows e programações que acontecem nesta manhã, no Farol da Barra.

Entre as atrações confirmadas para o evento, haverá um show de pagode gratuito com o Psirico e reggae com a da banda Adão Negro.