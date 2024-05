Psirico e Adão Negro fazem show gratuito neste feriado na Barra | A TARDE

Nesta quarta-feira, 1º, celebrando o Dia do Trabalho, vamos ter showzão de pagodão gratuito com o Psirico, a partir das 14h, no Farol da Barra,

“Tragam a família, vai ser uma festa linda! Tô esperando toda a minha nação psiriqueira pra curtir o feriado do melhor jeito”, convidou Márcio Victor.

Além da nação pagodeira, os amantes do reggae também serão contemplados com show da banda Adão Negro.

A ação é promovida pelas Centrais Sindicais UGT, CUT, CTB, Força Sindical e Nova Central.