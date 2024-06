Reajuste, bermudões e manicure: veja o que mudou para os rodoviários | A TARDE

Com o objetivo de lutar pelos direitos, a classe trabalhadora dos rodoviários impôs diversas reivindicações para os empresários em assembleias realizadas nas últimas semanas. Entre elas, o uso de bermudões e um serviço de manicure chamaram a atenção e entraram no leque de benefícios acordados em reunião desta terça-feira, 28.

No 15º encontro entre ambas as partes, que aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) na manhã desta terça, foi combinado que as mulheres irão ser beneficiadas com um serviço de manicure na empresa.

O benefício solicitado para as mulheres coloca em pé de igualdade as ações de vaidade contempladas pelos homens rodoviários, que têm direito a receber cortes de cabelo no sindicato.

Uso de bermudões

Outro ponto solicitado pela classe foi o uso de bermudões nos uniformes. A medida seria imposta nos períodos em que a temperatura for mais quente, como no verão, em coletivos que não tenham ar-condicionado. Segundo os trabalhadores, o pedido seria para trazer mais conforto e qualidade de vida para os motoristas e cobradores, além de diminuir a chance de doenças.

"Nós estamos ainda tentando resolver a questão das bermudas, para a questão do calor, é um ponto de pauta. Viabilizar, discutindo isso lá dentro também, e estamos esperando a resposta das empresas", explicou Hélio Ferreira, presidente do Sindicato dos Rodoviários.

Tal reivindicação já havia sido solicitada desde 2023, pelo diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Tiago Ferreira (PT). Apesar da Lei ter sido sancionada pelo prefeito Bruno Reis em junho do ano anterior, o representante dos empresários, Jorge Castro, disse que será feito um estudo com a organização para viabilizar esta questão.

Veja os benefícios acordados:

* Reajuste 4%;

* Ticket 4%;

* Compensação opcional;

* Integração no metrô para colaboradores que precisem;

* Manicure para mulheres;

* Um estudo para viabilizar a questão das bermudas;

* Aplicativo de controle de horas;

* Manutenção do que já havia sido pedido nas outras reuniões.

