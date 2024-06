Reunião dos rodoviários avança e greve deve ser suspensa em Salvador | A TARDE

Após reunião na manhã desta terça-feira, 28, na sede do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), diretores do sindicato dos Rodoviários de Salvador sinalizaram acordo com o representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setps) e devem recuar da greve que tinha sido anunciada para ocorrer a partir desta quarta-feira, 29. O martelo deve ser batido na assembleia que a categoria vai promover na tarde de hoje.



Proposta oferecida pelos empresários:

* Reajuste 4%;

* Ticket 4%;

* Compensação opcional;

* Integração no metrô para colaboradores que precisem;

* Duas manicures para as trabalhadoras custeado pelas empresas;

* Estudo para viabilizar a questão das bermudas;

* Aplicativo de controle de horas;

* Manutenção do que já havia sido pedido nas outras reuniões.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, o acordo só será fechado após assembleia que será realizada na tarde desta terça-feira.

"Consegui aqui trazer uma proposta defensável, que a gente vai apresentar na Assembleia, às 15 horas, mas é uma proposta que eu tenho certeza que se a categoria optar pela greve, a gente não consegue no julgamento, o julgamento poderia ser bem pior", disse.



"Uma das cláusulas que nós conseguimos, dos oito pontos, é praticamente acabar o banco de horas, porque é a partir do momento, só vai compensar a hora daquele trabalhador que realmente quer, que tem a sua necessidade, que gosta. Então, isso é uma grande vitória da nossa campanha porque a hora extra também é salário. O salário, a gente vem com um ganho real, não é o salário que a gente queria, mas é o salário que está fechando na média da maioria das categorias, e demos um pequeno avanço na integração do metrô dando essa opção do trabalhador ser igual ao do trabalhador conforme a lei que recebe seu vale de transporte e desconta 6%", concluiu Hélio.



