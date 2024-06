Com greve marcada para quarta, rodoviários têm Dia D para definição | A TARDE

Os conflitos entre rodoviários e empresários do setor de transporte urbano de Salvador se intensificam à medida que se aproxima a data limite para um possível início de greve, marcada para esta quarta-feira, 29. Na manhã de hoje, às 9h, ocorre a 15ª reunião entre as partes, mais uma vez mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em uma tentativa de evitar a paralisação dos serviços.

Este impasse se arrasta há pelo menos dois meses, envolvendo inicialmente 44 reivindicações dos rodoviários. No entanto, após diversas negociações, esse número foi reduzido pela metade. A última reunião, realizada ontem, delineou os principais pontos de interesse com a intervenção do TRT: um reajuste salarial de 4% (enquanto os empresários propõem 2,73%), um aumento de 5% no ticket alimentação, a disponibilização de duas manicures custeadas pela empresa para atender as funcionárias, e um controle mais rigoroso sobre a compensação das horas extras trabalhadas.



Leia Mais:



>> Reunião no TRT avança negociações entre rodoviários e empresas

>> Semob prepara plano de contingência caso haja greve de ônibus

>> Bruno diz que consenso para evitar greve dos rodoviários está próximo

Com 14 rodadas de negociações já realizadas, sem um acordo definitivo, a tensão entre os dois lados continua alta. Em resposta ao possível cenário de greve, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que um plano de contingência está sendo preparado para minimizar os impactos na população caso os rodoviários realmente interrompam os serviços.



Com o indicativo de greve mantido, a reunião desta terça-feira será crucial, uma vez que os empresários e rodoviários irão avaliar a proposta de acordo apresentada pelo TRT na última sessão. Além do encontro entre as partes durante a manhã, o dia também terá uma assembleia dos rodoviários às 15h para bater o martelo no quanto aos acordos firmados e a possibilidade de confirmar a greve a partir da meia noite de amanhã.

Publicações relacionadas