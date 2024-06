Semob prepara plano de contingência caso haja greve de ônibus | A TARDE

A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob) informou nesta segunda-feira, 27, que um plano de contingência está sendo preparado para o caso da greve dos rodoviários, marcada para começar na quarta-feira, 29, ser mantida.



Em nota, a Semob afirmou que busca “definir a melhor estratégia para minimizar os impactos para a cidade”. A nota ainda diz que “a pasta aguarda uma definição após as reuniões entre rodoviários e empresários com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e acredita num consenso entre as partes para que a população não seja prejudicada com uma greve da categoria”.



No fim da manhã desta segunda, rodoviários e empresas participaram de uma reunião mediada pelo TRT. Ao fim do encontro, os dois lados disseram que as negociações avançaram. Uma nova reunião está marcada para a manhã de terça-feira, 28.



Greve por tempo indeterminado



Na última sexta-feira, 24, o Sindicato dos Rodoviários decidiu por greve geral por tempo indeterminado em toda a frota de ônibus da Bahia. A greve unificada passará a valer a partir do dia 29 de maio de 2024 e vai atingir os transportes coletivos urbanos, intermunicipal, fretamento, locadoras e turismo.



Caso a greve ocorra, o impacto no estado será de:



1. Transporte Urbano de Salvador 1650 ônibus (8.250 rodoviários);



2. Transporte Intermunicipal 902 ônibus (2.706 rodoviários);



3. Transporte Metropolitano 395 ônibus (1.975 rodoviários);



4. Transporte de Fretamento, turismo e escolar 2.000 ônibus (2.000 rodoviários);



5. Transporte Urbano de Feira de Santana 300 ônibus (900 rodoviários).

