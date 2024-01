Reconhecimento Facial localiza quarto foragido no Festival Virada | A TARDE

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança (SSP-BA) localizou o quarto foragido da Justiça, no terceiro dia do Festival Virada Salvador. O procurado tentou passar por um dos Portais de Abordagem, na noite de sábado 30.

As câmeras inteligentes emitiram um alerta. Equipes da PM encontraram o procurado e realizaram a condução para a Delegacia Especial de Área (DEA). O mandado de prisão expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo foi cumprido.

O Reconhecimento Facial contabilizou também 146 mil pessoas na terceira noite da festa, na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio. No acumulado, aproximadamente 370 mil pessoas passaram pelo evento. Nenhum crime grave contra a vida foi registrado.

No terceiro dia de festa também foram computados 62 furtos, cinco roubos, além de cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).