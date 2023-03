'Resposta será dada', promete delegada após ataque com 10 baleados

A delegada Andréa Ribeiro, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, disse que a Polícia Civil, em trabalho conjunto com a Polícia Militar (PM), fazem a busca dos autores dos disparos de arma de fogo que feriram dez pessoas emfesta "paredão" no bairro de Tancredo Neves, na noite de sexta-feira, 3. A declaração foi dada em coletiva neste sábado, 4.

O crime ocorreu na Rua 24 de Março e teria sido motivado por conta da disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas da região, segundo informações de moradores. Quatro homens armados chegaram à localidade para tentar cometer a chacina. Eles estavam em duas motocicletas e deram tiros contra os moradores de forma aleatória.

"A resposta está sendo dada hoje pelas equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar, são muitas frentes que buscam alcançar os resultados. [...] As informações coadunam com esse recorte dado pela Polícia Militar[ de disputa por ponto do trágico], mas estamos trabalhando no sentido de investigar. A Polícia Civil tem como função provar aquilo que a gente traz nos autos do inquérito, disse Andréa Ribeiro.

A titular do DHPP ainda disse que a linha de investigação aponta para um ataque planejado por criminosos do bairro de Sussuarana, que seriam de um grupo rival ao que está no bairro do Tancredo Neves. O departamento ainda tenta elucidar quem são as pessoas presentes na festa “paredão”, se foi um evento promovido por alguém que fazia aniversário e se existia a presença de pessoas com passagem pela polícia por algum crime.

Os dez feridos foram socorridos para diferentes unidades de saúde da região. Entre as vítimas do atentado, estão quatro crianças, três de 7 anos e uma de 9 anos.