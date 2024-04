Restaurante Cathedrall é reaberto em Salvador | A TARDE

O Restaurante Cathedrall foi reaberto após passar anos fechado por consequência da pandemia. A celebração foi realizada na última quinta-feira, 21, e contou com um coquetel seguido de degustação culinária ibérica para convidados.

Na celebração, o proprietário Carlos Joel Pereira falou sobre os desafios da culinária e destacou a alegria pela reabertura do empreendimento, que fica localizado no bairro de Stella Mares.

“Passamos mais de um ano sem abrir o restaurante por conta da pandemia. Resolvemos fazer isso para repensar o projeto gastronômico, transformando o restaurante que tinha a culinária ibérica em um restaurante com a culinária do mundo, trazendo a gastronomia alemã, francesa, portuguesa, espanhola. Nossa expectativa é abrir ao público e que todos venham para cá com a vontade de relaxar, tomar um bom vinho e se alimentar bem. Que seja um lugar onde o cliente não venha com pressa", disse.

Aberto para o público, o restaurante conta com um cardápio diversificado, além de variedades de vinhos, salão de eventos e climatização. Para o entretenimento de crianças e adolescentes, o local oferece um salão de jogos eletrônicos, além de berçário com acompanhamento de monitores.