Restaurante realiza 1ª edição do Festival do Porco Inteiro em Salvador

Chef do restaurante, o baiano Sandro Borges já havia inovado em lançar um sanduíche gigante - Foto: Divulgação

Será realizado na tarde deste sábado, 15, a primeira edição do Festival do Porco Inteiro, promovido pelo restaurante O Porco, em Salvador. O evento acontece de 12h às 16h, no próprio estabelecimento, que fica no bairro da Pituba.

Chef do restaurante, o baiano Sandro Borges já havia inovado em lançar um sanduíche gigante e desafiado os clientes que conseguirem comer um inteiro. Agora, ele vai assar um porco inteiro para os presentes no evento, além de aperitivos e chopp.

"Serviremos um porco inteiro completamente desossado e assado numa técnica chamada Holy Rugui, com entradinhas, acompanhamentos e chopp free. Não percam essa oportunidade única de comer um dos melhores assados com suíno que existe. Venham, poucas vagas, primeiro lote já quase finalizando e esperamos vocês", destacou Sandro.

O valor para o festival está em R$ 140 por pessoa e pode ser adquirido através do whatsapp do restaurante, presente no perfil do e. Cada ingresso dará direito ao Porco Inteiro, entradinhas de torresmo, pastelzinho de porco e Pulled Pork, além do refil de chopp.