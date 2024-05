Reunião termina sem acordo e rodoviários anunciam protestos e greve | A TARDE

A 10ª reunião entre os representantes do Sindicato dos Rodoviários e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps) terminou sem acordo na manhã desta terça-feira, 14, e a categoria anunciou manifestações e uma possível greve geral. Embora não tenha informado a data para os protestos, o presidente do sindicato, Hélio Ferreira, informou que o ato grevista é inevitável.



"Os empresários continuam debochando dos trabalhadores com uma proposta de 1,24% de aumento, que não chega nem na metade da inflação e com uma proposta indecente de retirada de direito dos trabalhadores. Então, a gente recusou a proposta, nos levantamos da mesa e agora vamos reunir a diretoria. Estamos já convocando a diretoria do sindicato para amanhã, às 15h, a partir de amanhã tomar algumas deliberações. Pode ser que tenha várias atividades. Vamos fazer passeatas nas ruas da cidade. Podemos fazer assembleias nas garagens. Podemos preparar uma greve geral, fazer uma preparação da categoria para uma greve geral que é o caminho que a gente está vendo, infelizmente, a greve geral por tempo indeterminado".





O diretor da Setps, Jorge Castro, disse que o percentual de reajuste de 1,24% foi um importante passo e demonstra o interesse dos empresários em evitar uma paralisação dos trabalhadores. Ainda de acordo com Castro, existe o temor do sistema Integra terminar sofrendo com os mesmo problemas econômicos que as empresas de ônibus da região metropolitana de Salvador enfrentam.



"Eu lamento porque o setor de transporte hoje passa por uma grande crise e eu tenho medo de acontecer o que aconteceu lá atrás com a CSN que fechou, desempregou gente. O mesmo aconteceu com a Costa Verde, no metropolitano. Metropolitano cada vez mais com pessoas desempregadas. Eu acho que a sensibilidade do sindicato dos trabalhadores precisa passar por isso. Para que a gente não possa ter mais empresa fechada e mais desemprego", disse Jorge Castro logo após a reunião.





Ainda de acordo com Castro não deverá haver mais reunião entre os trabalhadores e as empresas e a situação deverá ser resolvida na Justiça. A expectativa é que um novo encontro seja agendado pela Justiça do Trabalho que deverá mediar um acordo para evitar uma greve geral em Salvador.



A principal reivindicação dos rodoviários é de aumento salarial. As empresas oferecem um reajuste de 1,24%, e a categoria pede a inflação do período mais 4%. Além do reajuste, os rodoviários pedem a integração do ônibus com o metrô para toda a categoria, reivindicação que tem encontrado resistência por parte dos empresários que oferecem o benefício para parte dos trabalhadores.



