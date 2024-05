Reunião entre rodoviários e empresários pode definir greve em Salvador | A TARDE

Acontece na manhã desta terça-feira, 14, mais uma rodada de reunião entre representantes do Sindicato dos Rodoviários e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps) para tentar chegar um acordo e evitar a greve da categoria na capital baiana.

De acordo com Daniel Mota, diretor que representa os trabalhadores, caso não haja avanço no diálogo no encontro de logo mais, os rodoviários não têm outro caminho a não ser o de cruza os braços. "Estamos dispostos a sentar, conversar, dialogar e defender os interesses da nossa categoria. Se a proposta apresentada não avançar, não temos outra alternativa. Vamos convocar e os trabalhadores decidem se haverá ou não a greve", garante o diretor de comunicação.

Encontro acontece na sede da Integra | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

A principal reivindicação dos rodoviários é de aumento salarial. As empresas oferecem um reajuste de 1,13%, e a categoria pede a inflação do período mais 4%. Além do reajuste, os rodoviários pedem a integração do ônibus com o metrô para toda a categoria, reivindicação que tem encontrado resistência por parte dos empresários que oferecem o benefício para parte dos trabalhadores.



A reunião está agendada para acontecer às 9h, na sede da Integra, em Salvador. Após o encontro a categoria deve se reunir com a diretoria e decidir se aceita ou não a proposta apresentada pelos patrões.



