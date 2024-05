Cidades da RMS ficarão sem ônibus a partir de sexta; veja lista | A TARDE

Os funcionários da Avanço Transportes afirmaram que paralisarão suas atividades em seis municípios da Região Metropolitana de Salvador(RMS), a partir desta sexta-feira (17). De acordo com os rodoviários, a decisão está relacionada com o descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho 2024 por parte da empresa.

A paralisação foi decidida durante assembleia geral extraordinária, realizada no dia 7 de março, e oficializada nesta segunda (13). A greve afetará Madre de Deus, Candeias, Camaçari, São Francisco do Conde, Simões Filho e Santo Amaro.

A decisão foi anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro) e o Sindicato dos Rodoviários da Bahia. De acordo com o Sindmetro, a medida ocorre após várias reuniões, nas quais não foi possível encontrar uma solução para a crise que afeta as linhas da empresa.

“A empresa vem anunciando deficiências financeiras nas linhas metropolitanas desde o mês de Abril. O Sindicato vem negociando com paciência os descumprimentos da Convenção Coletiva de Trabalho. Notou-se que o Governo do Estado não está ajudando a empresa a solucionar os problemas, sem o apoio do Governo, através da Agerba, a empresa resolveu, sucumbir direitos dos Rodoviários, com essa atitude, não existe outra atitude”, anunciou o sindicato.

