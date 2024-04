Riscos de deslizamento e desabamento acendem alerta na capital | A TARDE

Desde as primeiras horas desta terça-feira, 16, as fortes chuvas que atingem a capital baiana tem causado transtornos para a população. Nesta tarde, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) atualizou a operação para o Nível de Alerta, devido aos riscos de deslizamentos de terra e desabamentos, que lideram o número de ocorrências do boletim diário.

Às 13h40, os registros da Codesal já somavam 69 ocorrências, sendo 34 de ameaças de deslizamento e 35 de deslizamento de terra. Os bairros que mais sofrem com esses riscos, segundo o boletim, são Cabula/Tancredo Neves (10), Pau da Lima (9), Liberdade (8) e Cajazeiras (8).

Somente nesta terça, também foram registradas 35 ocorrências de ameaça de desabamento. Cabula/Tancredo Neves segue liderando com 6 registros, empatando com a Cidade Baixa e, em seguida, os bairros de Pau da Lima e Barra, com 5.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal, os maiores acumulados de chuva em 12 horas, dados atualizados às 12h52, nesta terça-feira (16/04) em Salvador foram registrados nas localidades da Chapada do Rio Vermelho (52,6mm), Federação (49,3mm), Engenho Velho de Brotas (48,6mm), Parque da Cidade (47mm) e Brotas - Codesal (45,6mm).

A previsão para esta tarde é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas moderadas, por vezes fortes, acompanhadas por raios e trovoadas a qualquer hora do dia, além disso, as temperaturas deverão variar entre 25 °C (mínima) e 30 °C (máxima).