Rodoviário perde os dentes após ser espancado por motorista em Salvador

Um rodoviário perdeu três dentes e sofreu ferimentos no rosto após ser agredido pelo motorista de um veículo durante um acidente na Fazenda Grande do Retiro, bairro da periferia de Salvador. A sessão de espancamento foi registrado na noite desta segunda-feira, 15, na Rua Melo Morais Filho.



De acordo com testemunhas, a agressão aconteceu após o rodoviário bater em um veículo de passeio. "O motorista do ônibus terminou encostando no carro do agressor. O rodoviário desceu para ver o que aconteceu e já foi recebido com socos no rosto. Ele chegou a desmaiar, bateu a cabeça no chão e terminou perdendo os dentes", disse o homem que prefere não ter a identidade revelada.



Após espancar o rodoviário, o homem teria deixado o local. "A batida foi tão leve que nem provocou prejuízo. Tanto que ele foi embora após ver que o motorista estava bastante machucado". A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o agressor.



O rodoviário recebeu os primeiros atendimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e depois foi socorrido para a emergência do Hospital Teresa de Lisieux, na avenida ACM. O estado de saúde dele não foi informado. Em um vídeo enviado para a redação de A Tarde é possível ver a vítima ensanguentada e já com os curativos no rosto.