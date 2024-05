Rodoviários definem data de assembleia que discutirá greve; veja | A TARDE

Após rodadas de negociação entre empresários e rodoviários de Salvador, o Sindicato da categoria segue cumprindo os ritos jurídicos para declarar a greve geral por tempo indeterminado. Em conversa com a equipe do Portal A TARDE, o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, afirmou que na próxima quarta-feira, 22, a categoria se reúne em Assembleia.

"Vamos ter dois encontros na próxima quarta-feira, obedecendo o rito. Serão duas assembleias com a categoria, sendo uma às 9h e outra às 15h".

Entenda

Nos últimos dias, houve diversas rodadas de negociações com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), mas não existiu acordo. Na reunião da última terça-feira, 14, os empresários ofereceram uma proposta de reajuste de 1,24% à categoria, mas ela não foi aceita. Os rodoviários buscam um aumento de 4% acima da inflação. Além do reajuste salarial, os rodoviários buscam ticket refeição e outros 42 itens.

