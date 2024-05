Rodoviários iniciam preparação para greve de ônibus em Salvador: "Não vai ter outro jeito" | A TARDE

A possibilidade de greve de ônibus em Salvador vem se tornando cada vez mais real. Em reunião dos rodoviários que aconteceu nesta quarta-feira, 15, na Lapa, a direção decidiu, por unanimidade, recorrer aos ritos jurídicos para formular uma preparação de greve geral por tempo indeterminado. Além disso, o Sindicato dos Rodoviários, convocou uma assembleia para próxima quarta-feira, 22.



"Fizemos agora à tarde uma reunião deliberativa da diretoria que decidimos aqui, por unanimidade, recorrer agora aos ritos jurídicos para uma preparação de greve geral por tempo indeterminado. Se os órgãos intermediadores não intervirem, não vai ter outro jeito", disse presidente do Sindicato e Vereador, Hélio Ferreira, em entrevista à imprensa.

Hélio informou ainda que haverá uma nova assembleia na quarta-feira, 22, para tomar as deliberações sobre a greve.



"Já vamos colocar um edital hoje ainda convocando para assembleia para a próxima quarta-feira, dia 22, nos dois turnos, para já tomar deliberações sobre essa possível greve. Estamos afunilando a campanha. Agora, com o lançamento de esse edital, eu acredito que começa a ter intervenção do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Superintendência Regional do Trabalho (SRTE), podendo chegar até mesmo ao Tribunal Superior de Trabalho (TST), que também é uma instância maior para fazer a mediação e para tentar evitar greve durante esse período que a gente vai entrar em rito jurídico", disse.

A assembleia da próxima quarta, não vai acontecer nas garagens e nem afetará a saída dos ônibus, como das outras vezes. Segundo o presidente, a reunião será feita no sindicato para pegar a deliberação da categoria

"Não conseguindo avançar, a gente não vai ter outra opção a não ser deliberar pela greve. A categoria está mobilizada e a partir de agora, cumprindo esse rito, é a greve geral".

Entenda

Nos últimos dias, houve diversas rodadas de negociações com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), mas não existiu acordo. Na reunião da última terça-feira, 14, os empresários ofereceram uma proposta de reajuste de 1,24% à categoria, mas ela não foi aceita. Os rodoviários buscam um aumento de 4% acima da inflação. Além do reajuste salarial, os rodoviários buscam ticket refeição e outros 42 itens.

