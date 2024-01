Rodoviários e passageiros trocam socos em terminal de Salvador; vídeo | A TARDE

Rodoviários do sistema público de Salvador e passageiros protagonizaram cenas de briga, na noite de segunda-feira, 25, no Terminal de Ônibus da Rodoviária. Outras pessoas que esperavam por coletivos, presenciaram o momento.

Em imagens que circulam pela internet, um rodoviário aparece conversando com uma mulher na entrada do ônibus [veja abaixo]. Pouco depois, ele e um homem começam a trocar socos. Outros dois rodoviários intervêm e entram na briga. Um deles fica "gingando" e lutando contra o rapaz de camisa vermelha que aparece no início do vídeo. A briga continua até a chegada de Agentes de Atendimento e Segurança da CCR Metrô.

Ainda não se sabe qual teria sido o motivo ou quando começou a confusão. Em contato com o Portal A TARDE, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps) informou que lamenta o caso e que está em apuração.

A CCR Metrô de Salvador, afirmou em nota, que "agentes de Atendimento e Segurança precisaram intervir de modo a preservar a integridade física de clientes no Terminal de Ônibus da Rodoviária, após desentendimento entre eles. A PM e o Samu foram acionados e assumiram a ocorrência, dando continuidade ao atendimento.

Já Polícia Militar informou que uma equipe da 1ª CIPM foi acionada para averiguar uma denúncia de briga no Terminal Rodoviário de Salvador. Os dois homens envolvidos na ocorrência foram inicialmente atendidos pelo Samu. Ainda conforme a corporação, uma vítima foi encaminhada para o Hospital Teresa de Lisieux e outro foi direcionado para a UPA do Vale dos Barris.





Reprodução