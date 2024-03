SAC emite RG e outros serviços gratuitos às mulheres na Fonte Nova | A TARDE

O SAC vai oferecer a partir de sexta-feira, 8, de forma gratuita, o serviço de antendimento às mulheres na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vai ser possível emitir o o Registro Geral (RG) e antecedentes criminais, além de recadastramento para aposentados e pensionistas. A equipe SAC Itinerante está com uma estrutura montada no estacionamento do estádio com atendimento das 7h30 às 17h, de sexta-feira, 8, a domingo, 10.

A ação, que acontece em parceria com o Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), está inserida no projeto Saúde Mais Perto da Mulher, por conta da celebração do Dia Internacional da Mulher. O atendimento será agendado e deve ser feito através do site da Sesab (www.saude.ba.gov.br). Vale salientar que para tirar o RG é necessário apresentar certidão de nascimento ou estado civil original e o número do CPF.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e Portal de Serviços do Estado (www.ba.gov.br) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).