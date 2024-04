Saiba a previsão do tempo em Salvador para esta quarta-feira | A TARDE

A cidade de Salvador tem sido atingida por um tempo bastante chuvoso nos últimos dias. Desde a semana passada, diversas foram regiões que registraram alagamentos, que têm impactado a rotina dos moradores da capital baiana.

De acordo com a Defesa Civil (Codesal), a previsão do tempo para essa quarta-feira, 10, é de céu nublado e parcialmente nublado, podendo haver chuva a qualquer hora do dia. A situação deve permanecer durante toda a semana.

Para essa quarta, a previsão de temperatura é de mínima de 24ºC, enquanto a máxima de 30ºC. Na sexta e no sábado, a mínima sobe para 25ºC e no domingo aumenta novamente para 26ºC.

Apenas nos dois últimos dias, Salvador teve mais de 900 ocorrências ocasionadas pelas chuvas e que necessitaram de monitoramento da Defesa Civil (Codesal).