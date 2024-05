Saiba a previsão do tempo para este final de semana em Salvador | A TARDE

O tempo nublado que predomina em Salvador nesta sexta-feira, 24, vai persistir durante todo o sábado, de acordo com boletim meteorológico emitido pela Defesa Civil. Nesta sexta, há chance de 40% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

Já no sábado, 25, o céu seguirá nublado com chances de até 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

No domingo, o tempo vai dar uma melhorada e o céu permanecerá claro a parcialmente nublado com chances de até 30% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

