Saiba a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Após dias de intensas chuvas, Salvador terá uma trégua no início desta semana, de acordo com o informativo metereológico divulgado pela Defesa Civil. Apesar disso, o clima voltará a ficar mais frio, com chhuvas fracas a moderadas e dias com céu nublado.

Conforme o informativo, no início da semana, uma massa de ar quente e seca reduz as chances de chuva. Porém, a atuação de um sistema de baixa pressão e os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico ocasiaranão chuvas.

Entre segunda-feira, 29, e terça-feira, 30, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. A chance de chuva nos dias dias é de 40%.

Na quarta-feira, 31, a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuvas fracas, a qualquer hora do dia. A situçação se repete na quinta-feira, 1º, com o acréscimo da possibilidade de chuvas por vezes moderadas. As chances de chuvas variam de 60% a 70%.

Na sexta-feira, 2, a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuvas fracas, a qualquer hora do dia. A chance de chuva é de 60%.

O final de semana de Salvador não deve ser de praia. Entre sábado, 3, e domingo, 4, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para alagamentos pontuais. As chances de chuvas variam de 60% a 80%.