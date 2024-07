Saiba como participar das aulas gratuitas da academia Salvador

O espaço é monitorado 24h da Guarda Civil Municipal - Foto: Divulgação PMS

Inaugurada no mês de junho, a primeira academia ao ar livre de Salvador, no Dique do Tororó, também tem atraído bastante público para as atividades coletivas, como boxe, capoeira, funcional e muay thai. A adesão da população nessas modalidades tem sido alta, não apenas entre aqueles que moram ao redor de um dos cartões-postais da cidade, mas também de regiões vizinhas e até de bairros mais distantes do Centro da cidade.



Além das aulas coletivas, a Academia Salvador oferece gratuitamente aulas de musculação com instrutores capacitados e atendimento com nutricionistas. O local funciona de segunda a sábado, em horários programados e mediante agendamento.

Para participar das atividades, os interessados devem realizar o agendamento através do aplicativo MUDE, disponível gratuitamente na App Store e Play Store. As aulas, com duração de 50 minutos, têm capacidade pré-estabelecida de alunos. O espaço é monitorado 24h da Guarda Civil Municipal (GCM).

“Para participar das aulas, tanto de musculação quanto das aulas coletivas, é necessário baixar o aplicativo. Lá, é feito o cadastro das pessoas, e também é onde estão listadas as aulas. São 30 vagas, mas algumas aulas têm capacidade para 40. O check-in, ou a reserva, abre 24h antes”, explica Rafael Seara, responsável técnico do projeto e Coordenador de Esporte da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre).

Vinte academias devem funcionar na cidade até o final de 2024. Além da unidade do Dique do Tororó, há também a de Cajazeiras X (Pronaica), onde a população tem acesso a aulas de musculação. Imbuí, Amaralina, São Tomé de Paripe, Vale das Pedrinhas, Ribeira, Itapuã, Periperi (Praça da Revolução), Centenário (entrada do Calabar) e o conjunto Mané Dendê, no Subúrbio, também terão o equipamento que estimula a prática de atividade física e o combate ao sedentarismo.