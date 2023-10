Saiba qual facção foi alvo da operação da polícia em Águas Claras

Uma megaoperação comandada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na manhã desta sexta-feira, 22, resultou em 15 prisões e seis suspeitos mortos em Águas Claras, na capital baiana, e no município de Feira de Santana.

De acordo com as apurações do Portal A TARDE, a operação, batizada de Saigon, teve como alvo uma facção criminosa denominada "Tropa do Cote", com atuação na localidade do bairro de águas Claras, em Salvador. A polícia ainda investiga uma relação entre a organização criminosa baiana com uma das maiores do Brasil, o Comando Vermelho (CV).

Apesar da ação desta sexta não localizar todos os alvos, o homem apontado como número 2 da facção acabou morrendo durante confronto com a polícia, no município de Feira de Santana. Eduardo dos Santos Cerqueira, mais conhecido como 'Firmino', é uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro. Ele é apontado por ser o mandante de diversos homicídios ocorridos na localidade.

Ao Portal A TARDE, e sem revelar o nome da organização, a delegada titular da 2ª DH/ Central, Fernanda Aspora, coordenadora da operação, confirmou que todos os alvos integravam a mesma organização criminosa. "Todos os indivíduos pertencem ao mesmo grupo criminoso que atua no bairro de Águas Claras".

Ela ainda revelou que as investigações se iniciaram há pouco mais de um ano, foi aberto um inquérito aqui no DHPP. "O objetivo inicial era investigar um grupo criminoso que vinha atuando com tráfico de drogas no bairro de Águas Claras e a gente tinha identificado, desde 2017, que os membros desse grupo eram responsáveis por diversos homicídios e crimes cometidos no bairro. Daí a importância de montar uma operação para monitorar e reunir provas contra esse grupo", continuou.