Saiba quando será possível conhecer o túnel iluminado de Salvador | A TARDE

O prefeito Bruno Reis apresentou nesta quinta-feira, 30, os detalhes da programação do Natal em Salvador, que traz um túnel com iluminação especial, projeções mapeadas em fachadas, além de shows na Praça Municipal, corais nas sacadas dos casarões, presépios, casa do Papai Noel e um grande cortejo com carros alegóricos e grupos musicais.

O Natal terá o tema “Salvador Brilha com Você”, e conta com o patrocínio da Coca-Cola. A capital baiana terá o maior túnel cenográfico do país, com 400 metros de extensão, desde a Rua Chile até a Praça da Sé, apresentando iluminação e sonorização especiais. As janelas do Terreiro de Jesus e do Cruzeiro de São Francisco também serão iluminadas, e uma árvore natalina de LED, com 21 metros de altura, foi montada na Fonte Luminosa da Praça da Sé.

O circuito ainda terá projeções mapeadas no Palácio dos Esportes, no Palácio Rio Branco e na Igreja de São Francisco, além da Vila Natalina na Praça da Sé, que vai abrigar os comerciantes que já atuam no Centro Histórico, A iluminação natalina funcionará de 6 de dezembro a 6 de janeiro, todos os dias, das 17h às 22h.

Outras 22 avenidas de Salvador também receberão a iluminação especial de Natal, assim como 14 praças e largos, entre eles o Campo Grande. As praças João Martins (Paripe), João Paulo II (Fazenda Grande II) e Praça ACM (São Caetano) também receberão uma Casa do Papai Noel para as crianças.

Atrações

Uma Casa do Papai Noel especial ficará no prédio da Faculdade de Medicina (Famed), no Terreiro de Jesus, montada com toda a decoração natalina para receber crianças e adultos. O espaço vai funcionar de 6 a 27 de dezembro, das 17h às 22h. Tanto a Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, como o Santo Antônio Além do Carmo receberão grandes montagens de presépios, com a colaboração de diversos artistas plásticos de Salvador.

O período do Natal em Salvador será aberto por uma missa campal no dia 6 de dezembro, na Praça Municipal, celebrada pelo Padre Lázaro Muniz, a partir das 18h. E, no dia 25, o Natal será celebrado com outra missa campal, desta vez no adro da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, também às 18h, com o Coral Ecumênico da Bahia.

Cultura

A programação musical terá apresentações gratuitas na Praça Municipal de Orquestra Afrosinfônica, Thiago Arancam, Fat Family, Simone, Mateus Aleluia e Carlinhos Brown no show Especial de Natal. O Palco da Anunciação, montado no Cruzeiro de São Francisco, receberá de 18 a 23 de dezembro corais e orquestras, enquanto o Palco da Esperança, no adro da Igreja São Pedro dos Clérigos, receberá de 11 a 15 de dezembro corais infantis com estudantes de escolas municipais.

Além disso, as sacadas do Cruzeiro de São Francisco, do Terreiro de Jesus e da Casa do Olodum receberão corais ligados a projetos sociais de Salvador, no projeto Sacadas Musicais. A programação será de 8 a 16 de dezembro, sempre às 18h30.

Além das atrações musicais, uma ação inédita será o grande cortejo natalino pela Rua Chile, batizado de Folias de Papai Noel, que vai reunir mais de 750 artistas entre carros alegóricos, grupos musicais e artistas circenses nos dias 6, 9 e 10 de dezembro às 18h30. Outra versão do desfile é o Brincantes de Papai Noel, que ocorre nos dias 16, 17 e 23 de dezembro. A direção artística dos espetáculos é de Eliana Pedroso.

Operação

Para a realização da festa, está sendo montada uma força-tarefa que envolve reforço na segurança pública, transporte, mobilidade, limpeza, abordagem social, atendimento de emergência e proteção à infância.