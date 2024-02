Saiba quem é "Gel", o líder do tráfico que escapou de posto policial | A TARDE

Integrante de uma das maiores facções criminosas do país, o Comando Vermelho (CV), Jeferson Santos Conceição, vulgarmente conhecido como Gel ou Burro, é apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas do bairro de Pirajá, em Salvador. Ele havia sido no último domingo, 11, quando foi localizado e capturado enquanto curtia o Carnaval no circuito Dodô (Barra/ Ondina). No entanto, poucas horas depois, o criminoso conseguiu escapar de um posto policial e se entregou no final da tarde de quarta-feira, 14.



Além de ocupar uma função de destaque na organização, o criminoso era responsável pelas atividades nas ruas 24 de agosto e Rua Nova Pirajá e, recentemente, vinha comandando ataques a rivais, causando pânico na comunidade.

"O Jefferson é um indivíduo de extrema periculosidade. Ele é apontado como uma das lideranças do tráfico no Pirajá e no seu entorno. A facção dele opera não só em Pirajá, mas também em alguns outros bairros aqui da capital. Então foi uma prisão que a gente reputa ser muito importante, é um alvo sensível, já responde aí por mais de uma dezena de homicídios atribuídos a ele e ao bando dele, homicídios esses cometidos sobre as ordens dele que exercia e exerce essa liderança", explicou o titular do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Guilherme Machado.

De cordo com a autoridade policial, outros integrantes do grupo já estão sendo monitorados. "A facção [dele] é uma facção que tem alguns integrantes e esses integrantes estão sendo mapeados, alguns deles já estão sendo monitorados pela polícia e ele exercia uma co-liderança com outros elementos que também estão sendo alvo", disse Machado.

Como Gel fugiu?





Sobre a situação que ocasionou à fuga de Gel de um posto policial da PC, o delegado disse que o caso continua sendo investigado pela corregedoria da corporação e o prazo para conclusão é de 30 dias.



"Em relação à fuga, todas as nossas equipes envidaram esforços logo que a gente tomou o conhecimento dessa fuga, a gente caiu em campo. Inclusive, ontem a gente passou desde o início da manhã até o final, até o início da noite, em campo operando no bairro de Pirajá, no bairro de Rio Sena, no entorno do Parque São Bartolomeu. Estouramos várias bocas de fumo, aprendemos vários materiais e petrechos do tráfico de drogas, roupas camufladas, desfizemos acampamentos em área de mata com o apoio da nossa core e também a nossa polícia especializada", salientou Machado.

Gel é apontado como líder do tráfico de drogas na região de Pirajá | Foto: Reprodução