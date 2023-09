Saiba quem é Rema, atração internacional do Festival Virada Salvador

Após quase um mês de mistério, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou que a atração internacional do Festival Virada Salvador 2024 será o rapper nigeriano Rema, em apresentação que acontecerá no dia 30 de dezembro na Arena Daniela Mercury.

"Ele tem uma das três músicas mais tocadas do mundo. É estourado no TikTok e no Spotify. Talvez a galera mais velha como eu não acompanhe tanto, mas a galera da idade dele, ele tem 23 anos, acompanha muito. Fomos buscar alguém com conexão e por isso trazemos ele, que ficará o final do ano todo aqui e com certeza estará promovendo nossa cidade. É o cantor nigeriano Rema", anunciou o prefeito de Salvador.

A canção que Bruno Reis se refere é "Calm Down", em que Rema faz dueto com Selena Gomez. A combinação levou os artistas para a Billboard Hot 100. Eles estrearam na posição 91. No Catar, durante a Copa do Mundo, uma multidão foi gravada cantando a parceria de REMA e Selena.

Divine Ikubor, popularmente conhecido como REMA, nasceu no dia primeiro de maio de 2000 na cidade de Benin City, em Edo, na Nigéria. O jovem é encarado como um fenômeno do afrobeat, gênero que ele vem transformandoe se tornando referência nos últimos anos.

O Festival Virada Salvador acontecerá na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, do dia 28 de dezembro ao 1º de janeiro.

Conheça o sucesso de Rema:





Rema