Saiba quem era a empregada que morreu ao cair em poço de elevador | A TARDE

A empregada doméstica, Juliane Lima Gonçalves, de 29 anos, que morreu ao cair do poço de um elevador no bairro da Pituba, em Salvador, era natural do município de São Felix, que fica localizado na região do Recôncavo Baiano.

Informações colhidas pelo Portal A TARDE, com pessoas próximas da vítima, apontam que ela era mãe de um menino de 11 anos. Juliane já havia trabalhado no apartamento em julho e iria prestar serviço novamente para o período festivo de fim de ano.

De acordo com testemunhas, a funcionária havia solicitado o elevador e não se atentou que o equipamento não estava corretamente posicionado no respectivo andar.

"Ela chamou o elevador, mas não viu que tinha descido. Quando abriu a porta, ela botou o pé e caiu dentro do poço. Ela não viu se o elevador estava no mesmo andar. Não prestou atenção, botou o pé e caiu. Fiquei chocada com essa situação. Isso nunca aconteceu antes", contou uma funcionária do prédio à Record Bahia.

Uma fonte contou ainda ao Portal A TARDE que a mãe de Juliane estava fazendo aniversário no mesmo dia do acidente. Poucos minutos antes da queda, inclusive, elas teriam conversado por telefone.

O corpo de Juliane foi levado para a cidade natal, onde o enterro acontece nesta terça-feira, 19, às 17h, no Cemitério Municipal de São Felix. A cerimônia de sepultamento terá início na Igreja Assembleia de Deus, que fica localizada na Praça Rui Barbosa.