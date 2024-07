Saída de Salvador na BR-324 segue movimentada neste sábado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em meio ao período de festas juninas, o trânsito na BR-324, sentido Feira de Santana, amanheceu lento na manhã deste sábado, 22. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a lentidão também foi causada por um acidente entre um automóvel e um Caminhão de Produto Perigoso, na manhã de hoje, às 6h.

Conforme mostra o vídeo, o trecho da BR está com fluxo intenso, mas com lentidão na movimentação dos veículos.

Veja vídeo:

Acidente

O carro teria rodado na pista e ficado parado na BR 324, KM 486. O caminhão tanque carregado veio em seguida, colidiu na lateral do automóvel e provocou o derramamento de combustível no trecho. Segundo a PRF, o condutor do automóvel apresentava visíveis sinal de embriaguez e foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Feira de Santana.

Em nota, a PRF informou ainda que a pista ainda não tem previsão de liberação e segue interrompida até a atuação do Corpo de Bombeiros e órgão ambiental responsável.

Feriado

Desde as primeiras horas da manhã de sexta-feira, 21, o trânsito apresenta movimento intenso com relato de motoristas sobre grande lentidão na saída da capital baiana.

O São João costuma atrair diversas pessoas para as cidades do interior do estado. Com isso, do último dia 19 até 25 de junho, a VIABAHIA prevê diferentes cenários de movimentação na BR-324. De acordo com a concessionária, mais de 370 mil veículos devem passar pela rodovia durante o período festivo. Isso corresponde a um crescimento de cerca de 34% no fluxo de veículos, em comparação com dias convencionais.

Já para o retorno dos festejos, o fluxo maior está esperado para a tarde e a noite de segunda-feira, 24, além da manhã da terça-feira, 25.