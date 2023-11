Salvador dobrou número de voos internacionais, diz chefe da Embratur | A TARDE

Presente na Expo Carnaval na manhã desta sexta-feira, 24, no Centro de Convenções de Salvador, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, elogiou o trabalho feito na Bahia para atrair visitantes estrangeiros, ao citar alguns números em entrevista ao Portal A TARDE.



"Entre 2022 e 2023, Salvador foi de 288 para 602 voos internacionais. Então, mais do que dobrou os voos internacionais para cá [em um ano]. A notícia é boa. As pessoas querem vir para a Bahia nesse período", afirmou Freixo.

No entanto, o presidente da Embratur nega que deva existir rivalidade entre os municípios que realizam as folias. "A Expo Carnaval é a reunião de todos que organizam o Carnaval no Brasil. Tem uma importância grande porque a gente não tem que ficar disputando para aonde o turista vai, se é para Rio, Salvador, Recife, BH ou São Paulo", disse.

"Como eu digo, a alegria não tem fronteiras. Então, para que a gente possa espalhar essa alegria pelo Brasil inteiro, quanto mais organizado a gente estiver, maior a possibilidade de o turista ficar mais tempo aqui e essa festa ser mais organizada", concluiu Freixo.

A Expo Carnaval é descrita pela Prefeitura de Salvador como "um encontro da cultura brasileira, com oportunidades de negócios para empreendedores locais e internacionais e, ao mesmo tempo, um espaço para a discussão de questões importantes relacionadas ao Carnaval, cultura, arte e turismo".