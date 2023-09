Salvador é 1º lugar entre as cidades mais conectadas do Nordeste

A capital baiana ficou em primeiro lugar mais uma vez em no ranking Connected Smart Cities, entre as cidades do Nordeste que mais conectadas. A divulgação da premiação aconteceu na cerimônia de abertura da 9ª edição do Connected Smart Cities & Mobility Nacional, maior evento de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil, realizado na segunda-feira,4, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

O “Selo Nível Ouro de Boas Práticas de Cidade Inteligente”, concedido pela plataforma Connected Smart Cities, em parceria com as empresas Spin e Urban Systems, avalia ações e nível de envolvimento das cidades brasileiras em seis dimensões, sendo cinco em caráter autodeclarado e um considerando o resultado das cidades nas últimas edições do Ranking Connected Smart Cities.

Representando o prefeito Bruno Reis, a diretora de Transformação Digital da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), Lorena Borges, e o diretor técnico de Infraestrutura da Companhia de Governança Eletrônica do Salvador, Wlader Peres, receberam as premiações e destacaram os cases de sucesso desenvolvidos na capital baiana.

“Esse reconhecimento representa o resultado do trabalho executado por todas as secretarias da gestão pública de Salvador em prol de um objetivo comum. Temos o uso da tecnologia como diferencial da gestão e executamos projetos para tornar Salvador uma cidade inteligente e propiciar ao cidadão uma melhor qualidade de vida”, disse a diretora da Semit.