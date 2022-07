Salvador já arrecadou R$ 35,2 milhões com multas de trânsito em 2022

Publicado terça-feira, 12 de julho de 2022 às 13:45 h | Atualizado em 12/07/2022, 13:57 | Autor: Da Redação ouvir

SALVADOR O movimento já começou a focar intenso nos principais pontos de saída da cidade para o feriado prolongado em que se celebra a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, na próxima terça-feira, 12. A Polícia Rodoviária Federal desde o dia 4 para a Operação Nossa Senhora de Aparecida 2021 nas rodovias e estradas federais da Bahia, que vai até terça-feira, A PRF vai priorizar ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país Na foto, Movimentação do trânsito na Br 324 na altura da Jaqueira do carneiro em Salvador. Foto: Felipe Iruatã / Ag A Tarde Data: 08/10/2021 *** Local Caption *** ASSUNTO: FLUXO COMEÇA FICAR INTENSO NA SAÍDA DA CIDADE PARA O FERIADO PROLONGADO DE NOSSA SENHORA APARECIDA - Foto: Felipe Iruatã / Ag A Tarde