Salvador lidera ranking em geração de empregos no Norte e Nordeste | A TARDE

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quarta-feira, 27, que Salvador registrou a criação de mais 4.741 empregos formais no mês de fevereiro, chegando a um acumulado de 10.751 novas vagas criadas desde o início do ano.

Com isso, a capital baiana é a cidade que mais gerou postos de trabalho com carteira assinada nas regiões Norte e Nordeste no primeiro bimestre de 2024 e a terceira do Brasil nesse quesito. Salvador, inclusive, gerou mais empregos formais neste primeiro bimestre do ano do que outras cidades da Bahia, que tem um acumulado até agora de 9.548 vagas criadas.

Os dados são do Novo Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O setor de serviços liderou a criação de empregos, com 10.038 postos formais, seguido da construção, com 1.886.

O desempenho de Salvador em fevereiro deste ano é melhor do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando criou 2.609 empregos, uma diferença de quase 130%. Salvador ficou atrás apenas de São Paulo (SP) e Curitiba (PR).