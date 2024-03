Salvador recebe cursos de audiodescrição e braille | A TARDE

Por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), a prefeitura de Salvador promoverá dois cursos voltados para a acessibilidade, sendo um deles de audiodescrição e o outro de braille. Ambos estarão com inscrições abertas a partir desta segunda-feira ,26, e darão aos participantes direito à certificado de conclusão.



As inscrições para o curso de audiodescrição podem ser feitas até o dia 1º de março, através do preenchimento de formulário on-line. As aulas começam no dia 5 do mesmo mês e vão até o dia 23 de abril, sempre às terças-feiras, das 8h às 12h, na sede do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comped), no bairro de Nazaré.

A audiodescrição é um recurso de tecnologia assistida que permite que as pessoas cegas e com baixa visão tenham acesso às informações das imagens que estão no ambiente virtual. O recurso descreve todas as imagens de maneira acessível em diferentes modalidades, a exemplo de texto, QR Code e áudio.

Durante o curso, os inscritos irão aprender, por exemplo, a fazer a descrição de cards e demais imagens estáticas para as redes sociais. A carga horária total do será 40h.

Braille

Já as inscrições para o curso de braille poderão ser feitas até o dia 2 de março, também por meio de formulário eletrônico . As aulas começam no dia 6 do mesmo mês e vão até 15 de abril.

As atividades ocorrerão sempre às quartas-feiras, das 8h às 12h, também na sede do Comped, em Nazaré. Os alunos irão aprender sobre a origem do Braille, alfabeto, regras para a escrita, pontuação e outros sinais gráficos.

Mais inclusão – Segundo Daiane Pina, que além de audiodescritora é diretora de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Sempre, o objetivo é disseminar a cultura da acessibilidade levando recursos para atender melhor a população da capital baiana. “A gente quer que Salvador seja uma cidade onde as pessoas saibam lidar com a diversidade humana”, afirma.

Além desses dois cursos, a Sempre planeja realizar outros voltados para a promoção da acessibilidade, a exemplo do de Soroban, instrumento de cálculo utilizado por cegos; Orientação e Habilidade, direcionado para que profissionais de turismo sejam capacitados a guiar pessoas com deficiência nos pontos turísticos, e o de Língua Brasileira de Sinais (Libras), este último previsto para a primeira semana de abril.