Salvador registra calor acima da média em março | A TARDE

Salvador registrou em março temperaturas acima da média. O mês foi marcado por chuva abaixo do esperado e bastante calor na capital baiana.

A temperatura mínima média em Salvador no mês de março foi de 26,1°C, 2,0°C acima da média climatológica da estação convencional, que é de 24,1°C.

Leia mais

>> Chuva forte alaga ruas e casas durante a madrugada em Salvador

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura mínima do mês foi registrada no dia 25, com 24,2°C, enquanto a maior temperatura mínima foi de 27,3°C, em 13 de março.

Março registrou a maior temperatura máxima de 34,2°C, enquanto a menor ocorreu no dia 4, com 28,9°C. A máxima média foi de 32,4°C, 1,5°C acima da convencional da estação, que é de 30,9°C.

Chuva

O total de chuva na estação meteorológica convencional em Salvador foi de 117,8 milímetros (mm). Os números representam 20% a menos que a média climatológica registrada entre 1991 e 2020, que é de 147,3 mm.

Em março, foram registrados 10 dias com chuva igual ou superior a 1,0 mm. O maior total diário de chuva aconteceu no dia 4, com 45,9 mm.