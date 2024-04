Salvador registra movimento intenso de saída da cidade no feriadão | A TARDE

No mar e nas estradas, começou nesta quinta-feira, 28, o movimento de quem vai viajar para curtir o feriadão da Semana Santa. A expectativa é de que hoje o movimento siga intenso nas rodovias federais e estaduais, bem como o embarque para as ilhas. Com toda essa mobilização, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou a Operação Semana Santa 2024, com foco na segurança nas estradas.

Vão deixar a capital baiana aproximadamente 173.012 passageiros, através do Terminal Rodoviário de Salvador no período entre 25/03 a 01/04. O destino são os diversos municípios do estado, com destaque para as cidades do recôncavo baiano e as cidades litorâneas.

Para suprir essa demanda às concessionárias operadoras de transporte intermunicipal vão disponibilizar aproximadamente 500 horários extras para atender os usuários. O número vem para complementar os 540 horários que são já realizados diariamente. Vale lembrar que é possível comprar sua passagem pela internet ou telefone.

Não foi pela internet, mas já de olho no alto movimento do feriadão, Marlon Santos foi para a Rodoviária com antecedência para comprar sua passagem. “Vim aqui no começo do mês comprar logo com medo de deixar pra última hora e não achar”. Marlon, sua esposa, Josiane Santos, e a sobrinha aproveitaram o feriadão para viajar rumo a Amargosa para relaxar e curtir com a família.

O sistema de Ferry-Boat também preparou uma operação especial para o feriado da Semana Santa | Foto: Shirley Stolze | Ag. A Tarde

O sistema de Ferry-Boat também preparou uma operação especial para o feriado da Semana Santa, entre os dias 27/03 (quarta) a 02/04 (terça). A Internacional Travessias Salvador (ITS) espera um incremento de 5% em relação ao fluxo registrado no ano passado.

Durante o feriado, a empresa vai contar com cinco embarcações e reforçou todas as equipes de trabalho. Foram disponibilizadas 700 horas extras do serviço de Hora Marcada, distribuídas entre os dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho. Os usuários também podem utilizar o agendamento para transporte de veículos pelo SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br). Nesta modalidade de agendamento não é necessário efetuar o pagamento antecipado e também não há taxa de serviço.

A operação da PRF teve início ontem e vai até às 23h59 do domingo (31). Com o objetivo de preservar vidas, durante os quatro dias de operação as ações estão voltadas para coibir as principais infrações e as que têm grande potencial de gerar acidentes.

Ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, não utilização do cinto de segurança e dispositivo de retenção para crianças, uso do celular enquanto dirige são alguns dos pontos chaves de fiscalização, de acordo com o chefe do núcleo de comunicação social da PRF/BA, Mário Henrique.

A PRF registrou um um aumento de 10% no uso de celular nas rodovias no ano passado e o dado é uma das preocupações da organização. “A gente não via tantas infrações por celular na rodovia, acredito que por conta da velocidade um pouco mais elevada. Só que a gente tem observado um aumento do uso do celular, inclusive até em rodovias federais”.

É nesse cenário que a PRF tem reforçado a fiscalização do uso desses dispositivos durante suas abordagens e apostado na produção de campanhas educativas para o condutor. “A gente reforça bastante o quanto a distração com o uso do telefone celular pode ser prejudicial à segurança viária. As campanhas são importantes porque passando para uma pessoa essas orientações, com toda certeza a gente tem a possibilidade que ela dissemine e divulgue isso para tantas outras”, afirma Mário Henrique.