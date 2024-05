Salvador registra redução de 13% no número de mortes no trânsito | A TARDE

Salvador registrou uma redução de 13% no número de mortes no trânsito entre 2020 e 2023, segundo informações do prefeito Bruno Reis, divulgadas nesta quarta-feira, 8. A diminuição da quantidade de óbitos de pedestres foi ainda maior - 38% neste mesmo período.

O anúncio foi feito durante lançamento da campanha Maio Amarelo, voltada para conscientização sobre segurança viária. Os dados constam no Relatório Preliminar de Vítimas Fatais 2023, apresentado durante o evento pelo superintendente de Trânsito (Transalvador), Décio Martins.

Em 2020, a capital baiana registrou 130 mortes no trânsito, contra 113 no ano passado. Já o número de óbitos de pedestres caiu de 55 para 34 no mesmo período, que corresponde ao início da 2ª Década de Ação em Segurança Viária da ONU, que vai até 2030.

O prefeito destacou que a redução dos óbitos no trânsito ocorre graças a um conjunto de medidas adotadas pela gestão municipal ao longo dos últimos anos, desde ações de conscientização até redução de velocidade em diversas vias. Ele salientou que os números estão caindo mesmo diante do crescimento da frota de motocicletas, não apenas em Salvador.

Os acidentes com motos ainda representam uma parcela significativa dos dados gerais no trânsito. No ano passado, foram 63 mortes de motociclistas, o que representa um aumento de 26% em relação a 2022, quando foram contabilizados 50 casos. Em comparação a 2020, o crescimento foi de 9% - naquele ano foram 58 registros.

Bruno Feis anunciou uma licitação para a aquisição de 42 motos para renovar a frota da Transalvador e afirmou que em breve será lançado o Plano Cicloviário de Salvador, com uma série de obras que são realizadas para ampliar ainda mais ciclovias e incentivar a mobilidade ativa, com segurança, na capital baiana.



Moto faixas



Bruno Reis anunciou ainda que a Prefeitura está estudando a implantação de moto faixas para dar mais segurança a motociclistas e evitar acidentes. O modelo estudado segue a “Faixa Azul”, iniciativa adotada em São Paulo que tem reduzido o número de acidentes de moto. Quando completou um ano, em 2023, a Faixa Azul não registrou mortes nas vias onde foi implantada. Na capital baiana, a primeira moto faixa deve ser implantada na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô).

