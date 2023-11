Salvador tem 6 mil vagas de qualificação profissional; confira | A TARDE

A Prefeitura de Salvador lançou nesta segunda-feira, 27, o programa Geração SSA, que oferece 6 mil vagas de qualificação profissionalizante e empreendedora para o público entre 16 e 25 anos. O prefeito Bruno Reis destacou que esse é o maior projeto voltado para a juventude da história da capital baiana, e anunciou que quem concluir a formação receberá um tablet como premiação. Ele participou do evento de lançamento, realizado no Subúrbio 360, em Coutos, que reuniu centenas de jovens pré-inscritos no projeto.

O Geração SSA é uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), com a Escola do Caos, entidade que é referência no Brasil na formação de jovens para grandes empresas. As atividades serão divididas em cinco módulos, totalizando seis meses de capacitação, incluindo um período de mentoria com profissionais do mercado de trabalho. Ao todo, serão 122 horas de aulas presenciais, sem contar a gama de vídeos, podcasts e de outros materiais digitais disponíveis para os participantes por meio de um aplicativo.

As trilhas de formação vão focar nas carreiras do futuro, como redes sociais e tecnologia, mas também em carreiras que possuem alta demanda e espaço para crescer em Salvador, a exemplo de turismo, construção civil, saúde e varejo, além de arte, entretenimento e economia criativa. “Nós fomos conversar com o mercado e com todos os parceiros para entender qual era a necessidade do mercado. A partir daí, vamos preparar vocês, jovens, nessas áreas. Assim, praticamente todo mundo que terminar esses cursos vai ter acesso ao mercado de trabalho, porque identificamos qual é a oferta de vagas que as empresas precisam oferecer como Jovem Aprendiz”, afirmou.

Programa

As aulas vão começar na segunda quinzena de janeiro e as inscrições já estão abertas pelo site https://treinarparaempregar.salvador.ba.gov.br/geracao-ssa-inscricao/. As 10 unidades de Prefeitura-Bairro de Salvador e o SIMM estão disponíveis para realizar as inscrições dos jovens que não conseguirem acesso à internet. Até o momento, 300 jovens estão pré-inscritos no Geração SSA.

A ideia é que as aulas presenciais ocorram em diversos pontos da cidade, formando grupos com jovens que morem em regiões próximas, para facilitar a participação deles. O conteúdo foi montado pela Escola do Caos, e segue o mesmo modelo que a entidade já realiza na formação de jovens para trabalharem em empresas como Google, Itaú, Bradesco, entre outros clientes.