Salvador tem madrugada chuvosa em diversos bairros; saiba quais | A TARDE

A cidade de Salvador segue sendo atingida pelas fortes chuvas que atinguem a capital nas últimas semanas. Na madrugada desta segunda-feira, 21, diversos bairros foram alvos das chuvas, segundo a Defesa Civil (Codesal).

O boletim divulgado pela Codesal aponta que as regiões mais afetadas, nas últimas seis horas, foram Ondina, Mussurunga, Águas Claras, Cajazeiras VIII, Rio Sena, Cajazeiras VII (Irmã Dulce), Cajazeiras VIII (Mangabeira), Bairro da Paz, Plataforma e Mirante de Periperi.

No mesmo boletim, o órgão municipal apontou que o mês de abril já acumulou 650 mm de chuva, mais do que o dobro do esperado para todo o mês, que era 284,9 mm.

A previsão é de chuva para o resto do dia. A primeira quinzena de abril foi a mais chuvosa dos últimos 30 anos.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com o órgão por meio do número 199. A ligação é gratuita.