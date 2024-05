Codesal alerta para chuvas intensas em Salvador nesta segunda | A TARDE

O abril segue chuvoso em toda Salvador e a previsão está segunda-feira, 22, é de chuva intensa, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A Expectativa é de que o temporal seja acompanhado de raios e trovões, o que já acontece desde a noite deste domingo, 21.

"Alerta de chuvas intensas durante a madrugada, acompanhada por raios e trovões. Risco de deslizamento de terra. Emergência, disque 199. CODESAL", diz o comunicado.

De acordo com boletim divulgado pela Codesal às 21h de domingo, nas seis horas anteriores, os maiores acumulados de chuvas foram registrados em São Marcos, com 52,2mm. Na sequência aparecem Sete de Abril-Bosque Real (50,4mm), Canabrava-Barradão (49,4mm), São Rafael (48mm), Canabrava (46,6mm), Jardim Nova Esperança (43,8mm), Calabetão (37,6mm), Novo Horizonte (35,8mm), Nova Brasília (34,2mm) e Bom Juá (29,6mm).

Os principais acumulados foram entre 20h e 21h, quando as chuvas se intensificaram na capital baiana após uma trégua no período da tarde.

No mesmo boletim, a Codesal apontou que durante todo o mês de abril choveu 594,2mm, mais do que o dobro da normal climatológica do mês, que é de 284,9mm. A primeira quinzena de abril foi a mais chuvosa dos últimos 30 anos.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

A Codesal também emite alertas para que você não seja pego de surpresa. Envie um SMS para 40199 e informe o número de seu CEP e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.