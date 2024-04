Salvador tem 1ª quinzena de abril mais chuvosa dos últimos 30 anos | A TARDE

O volume de chuvas acumulado na primeira quinzena de abril, em Salvador, é o maior registrado no mesmo período nos últimos 30 anos, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgados pela prefeitura soteropolitana.



De acordo com a administração municipal, os 15 dias iniciais deste mês contabilizaram 529,8 milímetros decorrentes dos temporais, superando os anos de 2010 (356,3 mm) e 1994 (276,7 mm), que ocupam as segunda e terceira posições na série histórica, respectivamente.

Ainda segundo a prefeitura, até esta quarta-feira, 17, já choveu na capital baiana quase o dobro do previsto para todo o mês, pela média climatológica: a quantidade esperada para abril era de 284,9 mm.

A prefeitura informou que, ao longo desta semana, um sistema de baixa pressão (cavado) associado ao avanço de uma frente fria sobre o oceano Atlântico provocaram céu nublado com chuvas em intensidade moderada e, por vezes, forte em diferentes horários. A situação, ainda segundo a prefeitura, deve permanecer pelo menos até esta quinta-feira, 18.

A administração municipal destacou que, até o momento, as cinco localidades de Salvador onde mais choveu foram, nesta ordem: Pituba-Parque da Cidade, Ondina, Liberdade-Vila Sabiá, Calçada e Campinas de Brotas. Devido ao risco de deslizamentos de terra e previsão de continuidade de significativos volumes pluviométricos, a Codesal passou a atuar na cidade em “nível de alerta”, desde terça-feira, 16, intensificando as ações preventivas nas ruas.

A Codesal, inclusive, acionou sirenes nas comunidades de Olaria (Sete de Abril), Creche (Castelo Branco), Bosque Real (Sete de Abril) e Moscou (Castelo Branco) após registros de chuvas acima de 150 mm em 72 horas. O sistema é um alerta para que os moradores dessas localidades que vivem próximo a encostas procurem unidades de acolhimento disponibilizados pela Prefeitura em escolas municipais, até a cessação do risco.

A Codesal coordena a Operação Chuva na capital baiana em conjunto com outros órgãos municipais e atua em esquema de plantão 24 horas, atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

Manhã de caos

Àrvore caída no Vale do Canela | Foto: Ascom | Transalvador

A chuva que caiu em Salvador na manhã desta quarta-feira causou caos em diversos pontos da cidade, como Av. Paralela, Av. Bonocô, Vale do Canela e bairro da Ribeira.



Duas quedas de árvores foram registradas durante a manhã. A primeira delas caiu na Av. Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela, interditando o trânsito no sentido Av. Garibaldi. Outra árvore caiu e obstruiu o trânsito na Estrada do Derba

Tampa de bueiro aberta no Rio Vermelho. | Foto: Ascom/Transalvador

Tampas de bueiro também foram arrancadas devido a força da água, deixando o trânsito congestionado no trecho do Jardim de Alah (Av. Octávio Mangabeira), sentido Pituba e nas proximidades da Praia da Paciência.



Além disso, um deslizamento de terra deixou moradores assustados com a possibilidade de risco de desabamento de um viaduto situado na Avenida Dom João VI e na Avenida General Graça Lessa, conhecida como Vale do Ogunjá. No entanto, a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) ressaltou por meio de nota que "não há risco de incidentes".