Salvamar atuará em esquema de plantão durante o Réveillon em Salvador | A TARDE

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), vai atuar em esquema de plantão neste final de ano no município. As equipes e postos estarão ativos em praias da cidade, especialmente na Boca do Rio, próximo a Arena Daniela Mercury, onde acontece o Festival Virada Salvado

Para o evento, a partir da quinta-feira, 28, um efetivo de 19 agentes vai se revezar, em turnos das 8h às 20h e das 20h às 8h, nos pontos instalados na praia da Boca do Rio, ao lado da Arena Daniela Mercury. Na ocasião, as equipes vão orientar os soteropolitanos e turistas sobre os cuidados que devem tomar ao entrar no mar, incluindo aqueles vão colocar os pés na água para sentir as boas energias.

“Esta área, inclusive, é uma área onde acontecem muitas ocorrências. Teremos 19 homens trabalhando em um serviço sem interrupção, 24 horas por dia, com apoio de embarcações e todo o material possível também para atendimento pré-hospitalar”, informa o coordenador da Salvamar, Kailani Dantas.

De acordo com o gestor, a maioria das ocorrências no local são relacionadas ao consumo de álcool, inclusive com encaminhamento do cidadão a um posto de saúde. O dia é bem intenso por conta do fluxo de gente, é uma festa que é muito frequentada. Então a gente precisa de uma equipe grande realmente para atender essas demandas”.

Piatã e Itapuã – Além do Festival Virada Salvador, os postos de observação das praias de Piatã e Farol de Itapuã serão ativados na noite do domingo (31), de modo a acompanhar as pessoas que tradicionalmente vão às praias na virada, seja para pular as sete ondas, ou renovar as energias para 2024. Já na segunda-feira (1º), o reforço será na faixa de atuação da Salvamar, com 20 agentes a mais.

Estrutura – A Salvamar dispõe de 270 agentes distribuídos em 35 postos ao longo de 28 km de orla, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). Outros quatro postos móveis atuam diariamente e servem também a eventos do município.

Contato – Em caso de emergência, além do contato direto com os profissionais nas praias, o serviço pode ser acionado através do número (71) 3202-4970. Já nas demais praias fora do trecho Jardim de Alah-Ipitanga, o contato deverá ser feito com o Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.